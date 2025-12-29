◇第１０４回全国高校サッカー選手権１回戦（２９日、駒沢陸上競技場）金沢学院大付２―１日章学園２大会連続２度目の出場の金沢学院大付と、４大会連続１９度目の出場の日章学園が１回戦で対戦し、金沢学院大付が２―１で勝利し、２大会連続で初戦を突破した。立ち上がりは日章学園が押し込む展開が続いたが、金沢学院大付が粘り強い守備で対応し、少しずつペースを握っていくと、前半１６分にＭＦ山田がドリブル突破から