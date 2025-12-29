ＡＢＣテレビの正月恒例特番「新春！オールよしもと初笑いスペシャル」（１月２日、後１２時＝関西ローカル）に、ナインティナインの岡村隆史が座長を務める爆笑コメディー「岡村隆史の花の駐在さん」が２０２６年も登場する。「花の駐在さん」は１９７０年代から続く伝統のコメディー。初代を桂三枝（現・文枝）、二代目を明石家さんまが演じた主人公の“駐在さん”を岡村が引き継いだ三代目のシリーズは、「新春！オールよし