日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２８日に放送された。同番組はタレントの長嶋一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は東京・渋谷の百貨店内で期間限定で開催されＳＮＳで大人気の“怒り”にスポットライトを当てた体験型展示パーク「怒怒怒ラ