◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦青森山田 5―0 初芝橋本（2025年12月29日フクダ電子アリーナ）29年連続31回目の出場となった青森山田が初芝橋本（和歌山）に5―0で快勝し、2回戦（31日、フクアリ）に進出した。青森山田はセットプレーから流れを引き寄せた。前半9分、スローインからつながったこぼれ球をMF杉山大起（3年）が押し込んで先制。1―0の同24分には左CKをDF大場光翔（3年）が頭で合わた。最後まで攻