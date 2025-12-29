◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽１回戦帝京長岡５―０大社（２９日・国立）帝京長岡（新潟）が大社（島根）に５―０で快勝し、２回戦に駒を進めた。２大会ぶり１１度目出場の帝京長岡前半４０分、同校のエースナンバー「１４」を背負うＭＦ和食陽向（わじき・ひなた、２年）の右クロスからＦＷ杉本鎌矢（３年）が落とし、ＭＦ樋口汐音（３年）が右足でゴール左隅へ決めて先制点を奪った。後半４分に縦パスを受けたＭ