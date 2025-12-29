■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）13回目の紅白出場となるAKB48がリハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。6年ぶりの出場となるAKB48は「20周年スーパーヒットメドレー」を披露する。この日は前田敦子、大島優子、高橋みなみらOGメンバーのほか、佐藤綺星、八木愛月、伊藤百花、向井地美音、小栗有以、倉野尾成美ら9人が登場した。【個別ショット】可愛い〜！らしさ全開の衣装で登場し