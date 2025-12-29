お笑いコンビ「ニッポンの社長」が28日深夜放送の「芸人報道 2025年芸人ニュース大賞」（日曜深夜0・55）に出演。新婚旅行でハワイを訪れた際に別荘を貸してくれた超大物芸能人を明かされる場面があった。ケツは今年7月に結婚。相方の辻皓平はケツが新婚旅行でハワイに行ったと明かした。さらに「それもたまたま鶴瓶師匠とラジオで一緒になった時に、“じゃあ俺の別荘泊まったらええやん”とかなんか言って、いろいろ…」と