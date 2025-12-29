歌手郷ひろみ（70）が29日、東京・渋谷の同局で行われた紅白歌合戦リハーサル取材で、今年の38度目の出場で一区切りを付けると発表した。以下は発表全文◆◆◆2025年の紅白歌合戦を一区切りにさせていただくことをご報告いたします。長きにわたり出演の機会をいただいたNHKの皆さま、そして応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。紅白歌合戦という特別なステージはボクにとって挑戦であり成長の場でした。