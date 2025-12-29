阪神の注目の若手選手を紹介する企画第１回は下村海翔投手（２３）を取り上げる。２３年ドラフト会議で１位指名を受け、阪神に入団。ルーキーイヤーの４月に右肘の内側側副靱帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。それ以降はリハビリ生活が続いており、未だ１、２軍ともに実戦登板はない。来季３年目を迎える右腕にとって来年は勝負の年だ。「来年こそはやらないといけないなという思いです」。１１月の契約更改の際に