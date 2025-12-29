タレントの上沼恵美子（70）が29日、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に出演。ホテルでのマナーについて語った。上沼が原稿をボールペンで手書きで書いているという話になり、「ホテルで盗んできてん」。ホテルの部屋の電話の横にメモとともに置いてあるボールペンを「『いただきます』って言うたことあるねん。あれを3本くらい。30年くらい泊まってるホテルやから勘弁してもらおか。使いやすいねん」