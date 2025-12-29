アイドルグループ「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」が２９日、東京・渋谷ＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。初登場の「ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ」は紅組のトップバッター。今年、大ヒットした「倍倍ＦＩＧＨＴ！」を披露する。立花琴未は「出場できるなんて想像できなかったので、ここに立てて幸せを感じております。紅組のトップバッターとして、すべての皆さんに倍々で最高のパフォーマ