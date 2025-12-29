ＡＫＢ４８が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを終えて取材に応じた。６年ぶりの出場で、結成２０周年を記念し「ＡＫＢ４８２０周年スーパーヒットメドレー」と題して「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」を披露する。この日の会見には現役メンバーのほかに前田敦子、大島優子、高橋みなみのＯＧ３人が参加した。現