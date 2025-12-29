²Î¼ê¤Î¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤¬2025Ç¯12·î29Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½Ð¾ì¤ò¡¢º£²ó¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö2025Ç¯¡¢º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¡×¶¿¤µ¤ó¤Ï38²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÂè76²ó¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¶Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡Ý¥¨¥­¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ý¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£29Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¤«¤é¤ÎÍ¦Âà¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤Ç