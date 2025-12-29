クリスマス連休明け２９日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比６８．４０ポイント（０．２６％）高の２５８８７．３３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６８．７７ポイント（０．７７％）高の８９８３．８９ポイントと続伸した。売買代金は１２６４億１４９０万香港ドルとなっている（半日立ち合いの２４日は９２５億２４２０万香港ドル）。中国の政策に