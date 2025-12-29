ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の元リーダーで、俳優として舞台などで活躍する山岸理子（27）が29日までに自身のSNSを更新。自動車の運転免許証を取得したことを報告した。X（旧ツイッター）に「私の助手席乗ってくれる人？？？？？」と書き込んだ山岸。この日都内で行ったトークイベントでも免許証の話題になり「“乗りたい”って人がたくさんいて！ほんとに〜？」と笑顔で話した。免許証は