世界情勢が揺れる中、静かに存在感を増しているのが日本の電子部品です。【写真で見る】アップルのクックCEOが称賛!世界シェアNo.1の日本技術アップルが評価した技術から見える、サプライチェーンの要としての日本の現在地を取材しました。アップルに認められたセンサー “磁性”で世界シェアNo.1今年も日本中がアップルの新製品に沸きました。2025年9月に発売されたiPhone17。発売のたびに語られるのは新機能やデザインです