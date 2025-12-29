◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦広島皆実 2―1 専大北上（2025年12月29日ニッパツ）3年ぶり18回目出場の広島皆実（広島）が2―1で専大北上（岩手）を破り、13年度以来12大会ぶりの勝利を挙げた。前半18分にFW野村陸路（3年）がPKで先制すると、前半34分には宇野陽向（2年）が右足ミドルシュートで追加点。後半は主導権を握られて17分に1点を返されたが、終盤は11人がゴール前で体を張り、逃げ切った。08年度大