会社は、顧客や従業員、取引先などに関する個人情報を適切に管理する必要があります。万が一、従業員による持ち出しが発覚した場合、会社はどのような対応を迫られるのでしょうか。そこで、実際にココナラ法律相談のオンライン無料法律相談サービス「法律Q&A」へよせられた質問をもとに、元従業員による個人情報の持ち出しについて、林遥平弁護士が解説します。元従業員が持ち出した個人情報を返還してもらいたい宿泊施設を運