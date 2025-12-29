横手市の伝統行事、かまくらが東京タワーの前に登場し、多くの人が訪れています。横手市は地元の伝統行事の魅力を広く知ってもらおうと、首都圏や関西圏の各地にかまくらを“出前”しています。2000年に始まったこの「出前かまくら」、今年7月には大阪・関西万博で人気を集め、29日は東京タワーの前に登場しました。東成瀬村で集めて運んだトラック2台分およそ20トンの雪を「かまくら職人」が仕上げたもので、高さおよ