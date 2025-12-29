言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、ひらがな3文字を当てる少し手応えのある問題です。食べ物に関する言葉から、ちょっと専門的な言葉まで。頭を柔らかくして、ぴったりの3文字を探し出してくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□□ぱんい□□□□□□しゅかん□□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：しょく正解は「しょく」でした。▼