【プレーバック2025・前田悠伍編】ソフトバンクの選手が、今季を振り返る年末恒例のプレーバック企画「鷹戦士あのプレー」。最終回は前田悠伍投手（20）の登場です。ドラフト1位で入団して2年目の左腕が挙げたのは、7月13日の楽天戦（楽天モバイルパーク宮城）でのプロ初勝利。チームにとって今季の大きな節目の一つとなった一戦でした。□□チームは前日12日に9年ぶりの3試合連続零封負けを喫し、首位日