60代男性がマッチングアプリで出会った人物から投資に誘われ、約1350万円をだまし取られる事件がありました。 被害に遭ったのは、静岡県掛川市に住む介護従事者の60代の男性です。警察によりますと、男性は2025年10月上旬から11月下旬までの間、マッチングアプリで出会った人物から「将来の生活費を投資で稼げる」などと投資を誘われました。 そこで男性は10回以上にわたって指定された口座に約1350万円を振り込みました。 事件