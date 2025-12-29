TBS系バラエティー『ほったらかし警察24時〜2025年やり残したこと一斉取締りSP〜』が、きょう29日に放送される（後4：30）。日本中の“ほったらかし”を取り締まり、解決へと導く番組の第2弾。バナナマンの日村勇紀とオードリーの春日俊彰がMCを務め、スタジオゲストの浮所飛貴（ACEes）、野呂佳代、藤本美貴がスタジオで一緒に捜査を見届ける。【番組カット】真剣な表情で…カレー作りに挑む石破茂氏VTRでは、石破茂前総理も