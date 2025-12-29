北朝鮮が、長距離戦略巡航ミサイル2発を黄海に向けて発射したと国営メディアが明らかにしました。金正恩総書記も立ち会ったということです。【映像】建物に向かって飛ぶミサイル朝鮮中央通信によりますと、ミサイルの発射実験は28日、朝鮮半島西側の黄海上で行われました。長距離戦略巡航ミサイル2発が発射され、それぞれ3時間近く飛行し「標的に命中した」と伝えています。金正恩総書記は「戦略的な反撃能力の絶対的な信頼