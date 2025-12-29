「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」が公開から2週連続で興行収入トップに立った/Courtesy of 20th Century Studios（CNN）ジェームズ・キャメロン監督による「アバター」シリーズ第3作の「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」は北米市場での週末の興行収入が6400万ドル（約100億円）を記録した。同作は2025年を代表する超大作のひとつとしての地位を固めた。「アバター:ファイヤー・アンド・アッシュ」の海外市場での