群馬県の関越道で起きた多重事故で、最初に事故を起こしたトラック2台が路肩に移動した後に新たにスリップ事故が起き、後続の車が次々と衝突していたことがわかりました。【映像】事故現場付近の様子26日夜、関越道の水上インターチェンジ付近で合わせて67台が絡む事故が起き、2人が死亡し、26人がけがをしました。当初は、中型トラックがスリップして横向きになり、大型トラックが追突したことが多重事故の発端とみられてい