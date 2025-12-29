ＴＢＳで２９日朝から大ヒットドラマの一挙放送（関東ローカル）が始まり、ネットが沸いた。Ｘ（旧ツイッター）では「一気見放送、見始めたら止まらない」「結末知ってても面白い！」とネット民も思わずくぎ付け。２０２４年１月期に放送され、「ふてほど」の略称が同年の新語・流行語大賞に選ばれるなど、大きな話題となった連続ドラマ「不適切にもほどがある！」だ。この日に加えて３０、３１日と３日間にわたって再放送する