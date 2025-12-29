◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)女子ダブルスの福島由紀選手・松本麻佑選手の“フクマツ”ペアが準決勝前に棄権となりました。年間ポイント上位8組のみが出場するワールドツアーファイナルズで準優勝を果たした“フクマツ”ペアは今大会で初戦、2回戦、準々決勝と1ゲームも落とさずに勝ち上がってきましたが、準決勝の櫻本絢子選手・廣田彩花選手ペアとの対決を前に棄権しました。