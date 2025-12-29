ヘリオスが後場急落している。２９日午前１１時３０分ごろ、一般社団法人ＡＮＤｍｅｄｉｃａｌｇｒｏｕｐから１１月２７日に東京地方裁判所で訴訟が提起されたと発表した。損害賠償請求で１億２０００万円及び訴訟費用などを請求されており、嫌気した売りが膨らんでいる。ヘリオスは原告の主張及び請求内容を精査したうえで適切に対処するとの方針を示した。 ＡＮＤｍｅｄｉｃａｌｇｒｏｕｐは２０２４年４月９日付