東レが底堅い。三菱ケミカルグループ、帝人も堅調に推移している。日本経済新聞電子版は２８日、「自動車への炭素繊維利用を巡って、欧州連合（ＥＵ）が規制の撤回方針を固めた」と報じた。これを受け、炭素繊維を手掛ける銘柄に買い安心感が広がっているようだ。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS