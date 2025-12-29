「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日正午現在で三井金属が「売り予想数上昇」５位となっている。 ２９日の東証プライム市場で、三井金属が５日ぶりに反発。同社の株価は昨年末に比べ３．８倍の水準にあり、２５年の大化け銘柄となった。非鉄大手である同社はＡＩ向けデータセンターのサーバーなどに使われる「ＶＳＰ」と呼ばれる銅箔の需要が拡大しており、ＡＩ