日本エコシステムが続伸している。前週末２６日の取引終了後、同社が提案した「産業用太陽光発電設備向けリパワリングＥＰＣニーズ確認調査」が、国際協力機構（東京都千代田区、以下ＪＩＣＡ）の２５年度「中小企業・ＳＤＧｓビジネス支援事業（ＪＩＣＡＢｉｚ）」に採択されたと発表しており、好材料視されている。 経年劣化に伴う太陽光発電設備の一部を新しい機器に交換することなどにより発電量を回復させる補