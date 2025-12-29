「2025年エンタメ文学BEST5」（細谷正充） 参考：史実を知っていると面白さ倍増！岡田准一主演で注目『イクサガミ』が切り拓く、時代小説の可能性 １『イクサガミ 神』今村翔吾（講談社文庫）２『エレガンス』石川智健（河出書房新社）３『火星の女王』小川哲（早川書房）４『マッドのイカれた青春』実石沙枝子（祥伝社）５『汝、暗君を愛せよ』本条謙太郎（ドリコム） １は、時代エンターテインメントの完結篇。全世