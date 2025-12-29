札幌市中央卸市場の青果部でけさ(2025年12月29日)、今年1年を締めくくる「競り納め」が行われました。 威勢の良い掛け声とともに始まったせりではミカンなどが次々と競り落とされ、3本締めでことし1年を締めくくっていました。 札幌みらい中央青果の石黒浩さんは「北海道もかなり高温といったところで生産者の方々はかなり苦労されています。しかしながら気象条件、来年も穏やかな年で1年迎えれればいいのかなと感じています