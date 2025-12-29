29日午後、東京・新宿区高田馬場で女性が刺される事件がありました。刺したのは男とみられ、現場から逃走中だということです。捜査関係者によりますと29日午後0時すぎ新宿区高田馬場4丁目で女性が刺されたとの110番通報がありました。エステ店従業員の30代とみられる女性が路上で男に刃物のようなもので刺されたとみられるということです。女性は病院に搬送されましたが、搬送当時意識はあったということです。また女性によると、