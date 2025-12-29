警察車両の赤色灯佐賀県警鹿島署は29日、自宅で父（93）を殴打するなどし、肋骨などを折るけがを負わせたとして、傷害の疑いで、同県嬉野市、無職山口誠容疑者（61）を逮捕した。父は自宅で死亡が確認された。容疑者は暴行を加えたことは認めたが「骨折するほど暴力をふるった覚えはない」と容疑を一部否認している。逮捕容疑は、今月初旬ごろから26日ごろまでの間に、父の頭や顔を食器や拳で殴ったり、胸や腰を踏みつけたりし