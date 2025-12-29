２９日のテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」では、元テレビ朝日社員の玉川徹氏が鈴木憲和農相に直撃インタビューする模様が放送された。物価高対策として自治体が自由に使える「重点支援地方交付金」として、鈴木農相が「おこめ券」の利用を推奨してきた。この「おこめ券」を巡っては、１枚５００円で販売も手数料、経費などで６０円が引かれ、実際に使えるのは４４０円分。これが利益誘導ではないかとの反発を招き、