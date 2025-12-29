12月30日に東京・渋谷の新国立劇場より生放送される『第67回輝く! 日本レコード大賞』(TBS系17:30〜22:00)。このたび「ダーリン」で優秀作品賞を受賞したロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが、今年を振り返るとともに、来年の抱負などを語った。Mrs. GREEN APPLE――今年の総括をお願いします。大森元貴：今年はデビュー10周年のアニバーサリーイヤーということもあって、本当に多くの経験をさせていただいて、ライブもたくさんやら