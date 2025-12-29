歌手の天童よしみが29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加し、報道陣の取材に対応。郷ひろみの紅白勇退について言及した。『第76回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加した天童よしみ30回目の出場で「あんたの花道 〜ミャクミャクダンスSP〜」を披露する天童。ステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となったミャクミャ