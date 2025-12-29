Amazonが10月下旬に発売したスマートスピーカー新製品「Echo Dot Max」をレビューにてご紹介します。Echoシリーズのラインアップに新たに加わった製品で、コンパクトサイズながらリビングルームでの使用に対応するパワフルなサウンドを実現しているのが特徴です。シンプルでスタイリッシュなデザイン本体サイズは109×109×99mm。「3Dニットファブリック」と呼ばれる樹脂製のファブリック素材で覆われた球体デザインに、操作系をフ