■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』の主題歌「笑ったり転んだり」を歌うハンバート ハンバート。初出場への心境を問われると、佐野遊穂は「たぶん（紅白出場は）最初で最後になると思います。なるべく緊張しないように……と思っているんですが、さっきも（リハーサルで）緊張しました（笑）」と笑顔を見せ、佐藤良成は「意気込まないように、とい