きょう正午すぎ、東京・新宿区高田馬場で突然、女性が刃物のようなもので刺されました。【写真を見る】【速報】東京・新宿区高田馬場で女性が刺される犯人は男とみられ現在も逃走中警視庁警視庁によりますと、女性は受け答えができる状態で容態は安定しているということです。刺したのは男とみられ、逃走していて、捜査関係者によりますと、▼身長175センチ前後の細身、▼黒のジャンパーと黒のズボン、黒いキャップを着用し、