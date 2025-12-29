秋篠宮家の次女佳子さまは３１歳の誕生日を迎えた２９日、宮邸で宮内庁長官ら幹部から祝賀を受けた後、皇居で天皇陛下と長女愛子さまにあいさつされた。午前１１時前に車で皇居に入る際、沿道の人々にほほえみながら手を振られた。その後、上皇ご夫妻にあいさつするため東京・元赤坂の仙洞（せんとう）御所を訪問された。