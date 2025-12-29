整形によって驚きの変貌を遂げた男性が「ななにー」のスタジオに再登場し、番組出演後に大手週刊誌から受けたという意外な取材エピソードを告白した。【映像】整形費用300万円で“岩田剛典”になった男性のビフォーアフター12月28日に配信された『ななにー 地下ABEMA』（ABEMA）の放送100回では、過去に大きな反響を呼んだ「激変さん」たちが登場しその後を語った。中でも注目を集めたのは、300万円の整形費用をかけて「波田陽