メキシコ南部で28日、走行中の列車が脱線する事故がおき、少なくとも13人が死亡し、98人が負傷しました。事故が起きたのはメキシコ南部オアハカ州で、現地当局は少なくとも13人が死亡、98人が負傷、うち5人が重傷だと発表しています。AP通信によりますと、列車はカーブを通過中に脱線したとみられ、事故発生時、乗客241人と乗組員9人が乗っていたということです。当局は事故原因の調べを進めているほか、シェインバウム大統領は現