アルビレックス新潟を契約満了で退団した堀米悠斗の移籍先が決まった。2025シーズンはキャプテンを務めた31歳DFの新天地は、かつて所属した地元の北海道コンサドーレ札幌。12月29日に発表された。堀米は新潟を公式サイトで移籍を報告し、「地元である北海道の地で、第二の故郷新潟で学び、鍛えたすべてを出し尽くしてきます。新潟で支えてくれたすべての皆様に、今一度感謝の気持ちを伝えたいです。９年間ありがとうございまし