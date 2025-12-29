第104回「全国高校サッカー選手権大会」は29日、初の全国の舞台に挑む県代表・九州文化学園が1回戦に臨みます。 相手は静岡県代表・浜松開誠館(3年ぶり3度目の出場)です。 九文は、11月の県大会決勝で創成館を3-0で下し、創部7年目で初優勝。佐世保市の学校として初の選手権切符を手にしました。 県大会4試合15ゴールと高い攻撃力を武器に、全国の強豪に挑みます。 試合は、29日午後2時10分にキックオフ