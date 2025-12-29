2025年（令和7年）の角界では、人気力士で石川県穴水町出身の遠藤が引退するという寂しいニュースもありましたが、津幡町出身の大の里は超がつくスピード出世で横綱に昇進しました。大の里を筆頭に個性があふれる石川県出身の力士たちの2025年の土俵と2026年の活躍を占います。「唯一無二」の横綱へ “休む勇気”を出した大の里大関をわずか4場所で終え、2025年の夏場所後に横綱に昇進した大の里。大関昇進に続き、横綱昇進のとき