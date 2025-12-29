◇第79回 全日本総合バドミントン選手権大会(29日、京王アリーナTOKYO)男子シングルスは準決勝2試合が行われました。準決勝ではパリ五輪日本代表対決となりました。奈良岡功大選手と西本拳太選手が1ゲームずつを奪い迎えた第3ゲームは終盤まで1点を奪い合う接戦を繰り広げます。最後は奈良岡選手が2-1(21-19、6-21、21-17)で勝利しました。昨年は準Vだった武井凜生選手は前回王者の田中湧士選手に2-0(22-20、21-7)でストレート勝利