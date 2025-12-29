吉本新喜劇の筒井亜由貴が29日、自身のSNSを更新。入籍したことを発表した。結婚届と赤いバラ、夫婦で手を寄せ合う写真とともに「私事で恐縮ではございますが、一般女性の方と12月21日に入籍致しましたことをご報告させて頂きます」と報告。「彼女はめちゃくちゃしっかりしていて思いやりも愛情も深い方でくしゃっとなる笑顔が大好きです。僕の彼女への第一印象は朝ドラみたいな人、でした」と馴れ初めをつづった。尊敬する